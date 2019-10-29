Курган, , 11:14 — REGNUM В Курганской области наблюдается снижение безработицы, по сравнению с началом 2019 года. Однако в сентябре она пошла в рост на 0,2%, сообщает корреспондент ИА REGNUM по данным Росстата.

В Зауралье численность рабочей силы в среднем за июль-сентябрь 2019 года составила 360,7 тыс. человек среди населения в возрасте 15 лет и старше. Из них 26,6 тыс. человек, или 7,4% не имели к концу сентября занятия и в соответствии с методологией Международной организации труда они классифицируются как безработные. Отметим, что в августе данный показатель составлял 7,2%, а в январе — 9,4%

В органах службы занятости населения на конец сентября зарегистрировано в качестве безработных 5,1 тыс. человек. Потребность работодателей в сотрудниках, заявленная в органы службы занятости населения, составила 7 876 человек.

На конец сентября 2019 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в органах службы занятости населения, на 100 заявленных вакансий составила 72,5 человека. Отметим, что число обратившихся в службу занятости безработных в сентябре составило 5 114 человек, тогда как в августе их было 5 945.