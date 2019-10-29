Улан-Удэ, , 11:11 — REGNUM Доходы бюджета Бурятии на 2020 год составят 64,6 млрд рублей, расходы — 67,3 млрд. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе заксобрания республики, такие данные привёл министр финансов Всеволод Мухин на слушаниях по проекту регионального бюджета на 2020 год и на плановые период 2021 и 2022 годов.

Таким образом, бюджетный дефицит в 2020 году не только сохранится, но и вырастет до 2,7 млрд. рублей.

«Финансирование дефицита республиканского бюджета предусмотрено за счёт привлечения кредитов кредитных организаций и размещения государственных ценных бумаг Республики Бурятия», — отметил в докладе министр.

Это, в свою очередь, повлечёт за собой увеличение долговой нагрузки. Однако в планах на 2021 и 2022 год планируется снижение долга благодаря бездефицитному бюджету и росту собственных доходов.

Впрочем, проект ещё может меняться. По словам Всеволода Мухина, после принятия в первом чтении документ будет обсуждаться на рабочих группах в Народном Хурале, а ко второму чтению будут также доведены объёмы финансовой помощи из федерального бюджета.

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