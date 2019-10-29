Оренбург, , 11:06 — REGNUM Новый подход оценки уровня бедности в России руководитель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM охарактеризовал как усиление фискальных функций госаппарата.

«Эта очередная мера по выявлению серых доходов и понуждения людей выходить в «белую зону». Так называемое формирование механизма более справедливого распределения мер социальной поддержки. Фактически это усиление фискальных функций госаппарата. Что требует новых усилий и ресурсов, читай — финансов. Возможно, эти средства стоит направить уже признанным бедным», — отметил лидер оренбургских профсоюзов.

Напомним, Минэкономразвития инициировало новый проект по оценке бедности в России. С 2020 года Росстат начнет его внедрение. В частности, речь идет о сопоставление данных Росстата со статистикой других ведомств — налоговой службы, Пенсионного фонда.

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