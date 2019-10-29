Санкт-Петербург, , 11:02 — REGNUM Для того, чтобы поддержка бедных граждан была максимально эффективной, нужен максимально дифференцированный подход к измерению уровня жизни, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 29 октября, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя сообщения о возможном изменении порядка измерения уровня бедности в России.

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее РБК сообщило, что в министерстве экономического развития предлагают изменить порядок статистического измерения уровня бедности. Предлагается подтверждать показатели уровня бедности данными о доходах, получаемыми от налоговой службы и Пенсионного фонда.

Также предложено отдельно изучать условия жизни семей с детьми и пенсионеров. Главная цель изменений — улучшить качество статистики и повысить адресность помощи.

«Методика подсчета действительно имеет значение. Уровень жизни можно высчитывать, используя данные о доходах, а можно — используя данные о расходах. Можно считать уровень жизни отдельных граждан, а можно — домохозяйств. Конкретный взрослый человек может иметь доход выше минимального, но если у него есть дети, то ситуация меняется.

Оценка всего, что касается уровня жизни, от детских пособий до уровня бедности, должна быть максимально дифференцированной. Сейчас у нас используется слишком общий подход, в результате чего одну и ту же поддержку получают и те, кому она не очень нужна, и те, кто действительно в ней нуждаются ‑ и кто в итоге вследствие такого общего подхода получает мизерные суммы.

Также нужно учитывать, что в разных регионах страны у нас очень разный контекст жизни. Подчас даже в одном и том же регионе есть существенная разница между городом и селом. Все это тоже нужно считать», — отметила Елена Кудрявцева.