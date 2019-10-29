Екатеринбург, , 11:03 — REGNUM Доходы бюджета Свердловской области за три квартала 2019 года составили более 159 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального заксобрания.

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы выросли на 826 млн рублей.

Таких показателей удалось достичь благодаря курсу властей на обеспечение финансовой устойчивости Свердловской области, считает глава региона.

«Ситуация с финансами у нас достаточно стабильная», — сказал Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, в проекте свердловского бюджета на 2020−2022 годы предусмотрены траты в 40 млрд рублей на Универсиаду-2023 в Екатеринбурге. Средства будут компенсированы федеральным правительством, заявил губернатор.

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