Пекин, , 10:57 — REGNUM Импорт природного газа через китайский порт Тяньцзинь на севере страны взлетел на 91,2% в годовом исчислении за три квартала 2019 года, достигнув отметки 7,12 млн тонн, сообщает 29 октября агентство Синьхуа.

Импорт целиком и полностью представляет из себя сжиженный природный газ. Объем импорта в денежном исчислении вырос на 88,8% до 23,46 млрд юаней (около $3,3 млрд), что делает Тяньцзинь крупнейшим портом-импортером СПГ в Китае.

Объем природного газа, ввозимого из Австралии, взлетел на 110% до 4,84 млн тонн за первые три квартала, составив 67,9% от общего объема импорта Тяньцзинем. Объем импорта растет в том числе и потому, что Китай все активней переходит с угля на более экологичные виды топлива.