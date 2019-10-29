Владикавказ, , 10:55 — REGNUM В Северной Осетии накрыли очередное нелегальное производство алкоголя. Спиртовой завод работал в городе Владикавказе, на Гизельском шоссе, сообщили ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому федеральному округу.

У владельцев спиртозавода отсутствовала лицензия на производство алкогольной и спиртосодержащей продукции. Между тем на его территории находились три брагоректификационные колонны, общая мощность которых составляла 1000 декалитров в сутки.

В ходе контрольных мероприятий правоохранительных органов все технологическое оборудование было арестовано. По факту нелегальной работы спиртозавода было организовано административное расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года нелегальное производство фальсифицированной алкогольной продукции было пресечено в североосетинском городе Ардоне. На заводе производили «левую» продукцию с этикетками известных марок.

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