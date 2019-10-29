Ульяновск, , 10:52 — REGNUM Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области оштрафовано на 100 тыс. рублей за неисполнение предписания регионального УФАС. Об этом сообщает антимонопольное ведомство.

По данным ведомства, речь идёт о торгах на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи строительного песка в Тереньгульском районе на участке недр местного значения Гавриловка. Были поданы жалобы от двух компаний на действия организатора торгов (минприроды), по итогам рассмотрения которых решением комиссии ульяновского УФАС России они были признаны обоснованными.

Комиссией было вынесено предписание в срок до 17 сентября 2019 года аннулировать торги. В ведомстве отмечают, что минприроды Ульяновской области в установленный срок не исполнило предписание, за что ч. 2.6 ст. 19.5 КоАП РФ («Невыполнение в срок законного предписания») предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. 25 октября должностным лицом УФАС назначено 100 тыс. рублей штрафа в отношении минприроды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее УФАС по Ульяновской области вынесло 12 постановлений о наказании в виде штрафов в отношении шести должностных лиц УФСИН. Общий размер штрафов составил почти 64 тыс. рублей. Решение было принято по итогам рассмотрения жалобы индивидуального предпринимателя на действия комиссии при проведении двух электронных аукционов на закупку картриджей и расходных материалов к ним.

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