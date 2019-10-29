Санкт-Петербург, , 10:49 — REGNUM В сентябре 2019 года продажи новых легковых и и легких коммерческих автомобилей в Санкт-Петербурге снизились на 6%. Более сильное падение продаж за один месяц в текущем году было только в мае — на 7%. Такими данными с ИА REGNUM поделилось профильное агентство агентства «Auto-Dealer-СПб».

В целом за в январе-сентябре 2019 года в Санкт-Петербурге было продано 112 274 новых автомобилей, что на 2% меньше, чем за такой же период 2018 года.

Лидирующие позиции в продажах 2019 года продолжает удерживать корейский бренд KIA, однако в сентябре второй раз в этом году по итогам одного месяца больше всех машин реализовали дилеры Hyundai. Далее в пятерке лидеров — Lada, Renault и Volkswagen.

«Продажи автомобилей сокращаются в Петербурге уже шестой месяц подряд. Навряд ли до конца года мы увидим рост хотя бы по итогам одного месяца», — комментирует гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Он объяснил это высокой базой ноября-декабря прошлого года, когда за два месяца было продано больше 30 000 машин. «Не стоит надеяться, что такие цифры будут достигнуты и в этом году», — говорит эксперт.

По данным агентства, доля Петербурга в общем рынке новых машин в России по итогам января-сентября 2019 года составила 8,8%, не изменившись по сравнению с прошлым годом.