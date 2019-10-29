Екатеринбург, , 10:49 — REGNUM В Екатеринбурге с 29 октября начал работу международный форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Работа крупного конгресса представителей строительной отрасли пройдёт на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» и завершится 1 ноября. В работе форума, во время которого запланировано 80 деловых мероприятий, примут участие около 10 тыс. участников.

Отметим, что в рамках 100+ Forum Russia состоится открытие специализированной выставки, на которой более 122 компаний представят свою строительную продукцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в работе форума приняли участие более 8,8 тыс. участников из России и 19 стран мира.

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