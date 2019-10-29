Москва, 29 октября 2019, 10:44 — REGNUM Сегодня, 29 октября, президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Международного транспортно-логистического форума «PRO//Движение. 1520», сообщается на сайте Кремля.
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Президент отметил, что форум по праву пользуется высоким международным авторитетом, объединяя представителей транспортной отрасли, крупных логистических, компаний из многих стран.
«Встречи в таком формате позволяют найти конкретные инициативы, направленные на реализацию перспективных международных транспортных проектов», — отметил Путин и пожелал участникам форума «PRO//Движение. 1520» конструктивного общения.
Как сообщало ИА REGNUM, Международный транспортно-логистический форум «PRO//Движение.1520» — стратегический форум первых лиц транспортной отрасли по вопросам развития инфраструктуры и перевозок на евразийском пространстве.
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