Москва, , 10:44 — REGNUM В Госдуме отметили энтузиазм, с каким Киев идет к поражению не только в сфере транзита газа.

«Киевский режим идёт от поражения к поражению с нескрываемым энтузиазмом», — прокомментировал ситуацию с транзитом газа на Украину депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что республике не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.

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