Москва, , 10:47 — REGNUM Причины того, почему работодатели и соискатели работы скрывают в своих вакансиях и резюме размер заработной платы, выяснял портал по поиску работы Superjob. Результаты опроса были опубликованы 29 октября.

Было опрошено 500 работодателей в 184 населенных пунктах России и 1000 соискателей в 121 населенном пункте. Как показало исследование специалистов портала, работодатели скрывают зарплату примерно в 12 — 13% случаях. Чаще всего не указывают в вакансии размер заработной платы в расчете на торг при собеседовании. На его основании устанавливают зарплату 65%.

На втором месте причиной того, что в объявлении о найме не сообщают об оплате, являются особенности ее расчета. 32% указали, что их работа оплачивается сдельно. На третьем месте по популярности стал ответ работодателей, что они изучают ожидания претендентов на вакансию. Таких было 26% среди опрошенных.

Кроме того, зарплату не прописывают в надежде найти сотрудников подешевле (14%), скрывают размер из-за того, что он ниже рыночных условий (11%), скрывают информацию от конкурентов (20%), не знают, сколько надо платить за данную работу (3%).

По данным портала, среди соискателей 56 — 57% в графе «зарплата» указывают «по договоренности». Тут тоже не обходится без ожиданий получить более выгодные условия.

«33% говорят, что зарплата зависит от объемов и условий работы, 8% предпочитают вести очные переговоры, 6% надеются, что работодатель предложит больше, 5% опасаются отпугнуть работодателя, 4% выбирают наиболее выгодные варианты трудоустройства, 3% готовы согласиться на невысокую зарплату с перспективой роста», — говорится в исследовании.

Также 8% сообщили, что не знают, сколько должна стоить их работа, а 3% указали, что размер зарплаты для них не важен.

Между тем специалисты сайта указывают на то, что вакансии, в которых указан размер заработной платы, в 1,5 раза чаще закрываются.