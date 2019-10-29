Владивосток, , 10:50 — REGNUM Президент Владимир Путин поручил представить до 1 декабря 2019 года предложения по совершенствованию регулирования предпринимательской деятельности в сфере туризма в Приморском крае, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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К этому же времени должен быть проработан механизм налогообложения организаций, оказывающих туристские услуги иностранным туристам, который помешает им уклоняться от уплаты налогов.

Как пишет PrimaMedia, во Владивостоке есть места, где гидам платят до 50−60% от стоимости покупок. Есть вообще заведения, полностью предназначенные для отоваривания тургрупп из Китая и постороннему человеку туда не зайти. При этом другие специализированные магазины во Владивостоке принципиально не платят проценты гидам и активно выступают за наведение порядка на туристическом рынке. И таких предприятий, которые хотят работать по более прозрачным правилам, в сфере туризма достаточно много.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин дал целый ряд поручений, касаемых Дальнего Востока и Приморья в частности. Одно из них предполагает создание в регионе площадок для экстремальных видов спорта.