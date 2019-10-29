Москва, 29 октября 2019, 10:33 — REGNUM Предложение сопоставлять данные Росстата об уровне бедности населения России с информацией о доходах граждан, которая есть в распоряжении ФНС и Пенсионного фонда РФ, правильное, и его реализация сделает российскую статистику более достоверной, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 29 октября корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, предложенное Минэкономразвития РФ сопоставление статистики Росстата с данными ФНС и Пенсионного фонда раскритиковал член общественной палаты Хабаровского края Олег Белозеров. По его мнению, новая методика подсчёта по большому счету не даст ничего, кроме разве того, что количество бедняков будет снижаться только на бумаге.
Читайте ранее в этом сюжете: Нужно не бедных считать, а количество обеспеченных увеличивать: эксперт