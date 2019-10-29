Москва, , 10:30 — REGNUM Банк России раскрыл данные о валютной структуре торгов России и Турции. Отмечается, что подобный документ публикуется впервые.

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Как следует из документа, в первом полугодии 2019 года за экспорт товаров и услуг РФ в основном получала доллары — 83,1%, что в денежном выражении превышает 8,5 млн долларов. Ещё в 11,7% случаев товары оплачивались рублями. На евро приходится 5% двусторонних расчётов, на другие валюты — 0,2%.

По мнению экспертов издания, скорее всего, расчёты в рублях осуществлялись за продажу Турции российского оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия входит в тройку стран-экспортёров в Турцию. В 2018 году российский экспорт в Турцию составил 22 млрд долларов, а объём товарооборота между странами превысил 25 млрд долларов, что на 15% больше показателя за 2017 год.

При этом останавливаться на достигнутом турецкая сторона не собирается. В августе 2019 года турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что задача России и Турции — довести товарооборот до $100 млрд вместо существующих $25 млрд.

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Напомним, 8 октября Российская Федерация и Турция подписали соглашение о расчётах и платежах в национальных валютах, а также о расширении и укреплении взаимодействия между российскими и турецкими банками. Данное соглашение предусматривает увеличение и постепенный переход к использованию национальных валют — рубля и лиры — при расчётах между двумя странами.

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