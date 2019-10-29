Уфа, , 10:33 — REGNUM Уфа входит в тройку лидеров городов-миллионников по показателям размера среднемесячной заработной платы крупных и средних предприятий, не учитывая Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщила 29 октября начальник отдела государственной статистики столицы Оксана Даянова на оперативном совещании в мэрии города.

По ее словам, в 2018 году среднемесячная зарплата составила 46 513 рублей. Это номинально на 9,9% больше, чем в 2017 году.

Кроме этого, прирост заработной платы в Уфе в течение прошлого года был выше, чем в 2017 году. Но из-за высокого индекса потребительских цен произошло снижение темпа роста реальной зарплаты.

В результате Уфа заняла третье место среди городов-миллионников, уступая Екатеринбургу и Красноярску. В этих городах данный показатель составляет 49 700 рублей и 50 400 рублей соответственно.

По словам чиновников, в России средняя зарплата за 2018 год составила 43 274 рублей