Москва, , 10:26 — REGNUM По итогам трёх кварталов 2019 года на вторичном рынке России в С-сегменте больше всего было продано моделей Ford Focus. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего за девять месяцев 2019 года на вторичном авторынке в С-сегменте в РФ было продано 97 929 единиц моделей Ford Focus, что на 2,2% меньше результата 2018 года.

На втором месте в данном рейтинге расположилась отечественная Lada 2107. По итогам отчётного периода в стране была перепродана 87 741 единица этой модели. Это на 7,7% меньше прошлогоднего уровня. Тройку лидеров замыкает другая модель завода «АвтоВАЗ» — Lada 2170 Priora. За три квартала 2019 года было перепродано 77 438 автомобилей, что на 3,6% меньше, чем в 2018 году.

Четвертое и пятое места в рейтинге занимают соответственно Lada 2109 (68 917 ед.) и Opel Astra (45 902 ед.).

Напомним, с января по сентябрь 2019 года самое большое количество подержанных машин было продано в Центральном федеральном округе. За три квартала 2019 года на авторынке ЦФО было перепродано 929 238 автомобилей, что на 1% меньше, чем в прошлом году.

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