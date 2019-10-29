Москва, , 10:21 — REGNUM Российская валюта, в последние полторы недели ищет точку разворота. Сначала это был уровень 64,00 за американский доллар, затем налоговый период сдвинул его к 63,50, а теперь прогресс в переговорах США и Китая может перенести его еще дальше к отметке в 63,00 заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«Торги сегодня, 29 октября будут очень показательны для этого процесса, потому что вчера, американские фондовые индексы, немного не мало, а обновили максимумы за всю историю наблюдений.

Событие это, очень знаменательное и позитивное для всех финансовых рынков, что-то вроде лакмусовой бумажки, которая покажет какой запас роста, остался у отечественной валюты и других финансовых инструментов.

Если реакция на сегодняшних торгах будет слабой, и рубль к американскому доллару не сможет добраться до 63,00−63,20, это будет означать, что уже сейчас происходит разворот и в ближайшие две недели, российская валюта может упасть к 66,00−67,00.

А вот если рублю сегодня, удастся продемонстрировать достаточный запас сил, и даже закрыть день вблизи 63,00 за американский доллар, то точка разворота может быть перенесена и к 62,50», — считает эксперт.

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