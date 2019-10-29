Красноярск, , 10:20 — REGNUM Государственный долг Красноярского края на 1 октября 2019 года, по данным Минфина РФ, составил 87,193 млрд рублей.

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, это самая большая сумма госдолга среди регионов Сибирского федерального округа (СФО). После Красноярского края идёт Новосибирская область с суммой госдолга на 1 октября в 40,1 млрд рублей, затем Омская область с 36,610 млрд рублей.

Напомним, на 1 января 2019 года госдолг Красноярского края составлял 103,9 млрд рублей. На 1 сентября текущего года — 92,818 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, комментируя в августе 2019 года ситуацию в финансовой сфере региона, губернатор края Александр Усс назвал её лучшей за последние десять лет.

«В этом году в финансовом плане ситуация очень хорошая, лучшая за последние десять лет. Мы завершим этот год без дефицита бюджета. И ещё один показатель: край ранее имел очень большой государственный долг — больше 105 млрд рублей, с которым мы подошли к Универсиаде (прошла в Красноярске в марте 2019 года — прим. ИА REGNUM). Я говорю осторожно, но думаю, что в январе мы преодолеем эту психологическую границу и снизим госдолг до 90 миллиардов рублей», — заявил тогда губернатор.

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