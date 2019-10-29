Сеул, , 10:17 — REGNUM 36% жителей Южной Кореи работают вне штата. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в августе в стране насчитывается 7 481 000 внештатных работников, что составляет 36,4% от общего числа работающего населения страны (20 559 000 человек).

Известно, что это самый высокий показатель с марта 2007 года.

По сравнению с 2018 годом число внештатных работников увеличилось на 867 тыс. человек, а число штатных работников, напротив, сократилось на 353 тыс. человек.

Специалист отмечают, что при учете данный применялся новый метод подсчёта согласованный с Международной организацией труда (МОТ), согласно которому к категории «внештатных работников» были добавлены и временные работники.