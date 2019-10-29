Владивосток, , 10:17 — REGNUM Подсчитывать количество людей, живущих за чертой бедности, конечно, нужно, но лучше бы такая сумма, как заявленная на эти цели, 1,3 млрд рублей, была бы потрачена на более полезные проекты, направленные на помощь этим незащищённым слоям населения, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат Законодательного собрания Приморья Владимир Хмелёв.

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Помимо того, что деньги, которые будут потрачены на измерение бедности в стране по новой системе, нужно направить на иные цели, Владимир Хмелёв уверен, что в вопросе борьбы с бедностью государство идёт по порочному пути.

«Однако государство продолжает идти порочным путём раздачи рыбы, а не удочки. Вместо того, чтобы открывать государственные предприятия, гарантировать право на труд, оно, государство, идёт к пособиям и прочим либеральным методах социальной защиты. Пособия, вероятно, тоже нужны, но в исключительных обстоятельствах. В иных случаях государство должно озаботиться тем, чтобы человек мог заработать сам», — считает депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, Росстат предложил в будущем верифицировать свои данные с данными, которыми располагают налоговое ведомство и Пенсионный фонд, что, по мнению статистической службы, позволит более точно показывать положение людей.