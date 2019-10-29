Москва, , 10:07 — REGNUM В дилерских центрах Land Rover в России начинаются продажи обновлённой модели Discovery Sport 2020 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Начальная комплектация модели оснащается электрическим подогревом всех важных зон машины, а также автономным подогревом двигателя. Кроме того, в автомобиле есть электропривод боковых зеркал, датчики паркoвки, мультимедийная системой c бoльшим экраном, камера заднего обзора, а также большое количество ассистентов водителю и систем активной безопасности.

Автомобиль оснащён 249-сильным турбированным двигателем, способным развивать скорость до 249 «лошадей». До 100 км/ч авто разгоняется за 7,6 секунды. Привод у обновлённой модели 4×4.

Стоит новинка от 2 930 000 до 4 082 000 рублей, в зависимости от версии.

Напомним, британская автокомпания Land Rover специализируется на производстве машин повышенной проходимости премиум-класса. С 2008 года принадлежит компании Tata Motors, которая входит в состав группы Jaguar Land Rover.

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