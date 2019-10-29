Абакан, , 09:42 — REGNUM В Хакасии по итогам уборочной кампании 2019 года валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил 143 тысячи тонн. Убрано 106,7 тыс. га, средняя урожайность — 20,4 ц/га, сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Итоги уборочной-2019 обсудили 28 октября в региональном минсельхозпроде: сделали вывод, что в этом году погода аграриев не подвела.

«Погода нас в этом году миловала: и посевная, и уборочная кампании прошли с минимальными потерями и в хорошие сроки. К тому же урожайность зерновых оказалась лучшей за многие годы», — прокомментировал министр сельского хозяйства и продовольствия Хакасии Сергей Труфанов.

Как сообщало ИА REGNUM, первыми в Сибирском федеральном округе уборку зерновых завершили аграрии Томской области.

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