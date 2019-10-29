Новосибирск, , 09:30 — REGNUM Новосибирский НИИ электронных приборов подписал контракт, в рамках которого будет выполнять поставки электротехнического оборудования в Крым. Об этом сообщила пресс-служба концерна «Техмаш».

Отмечается, что первая партия выключателей для модернизации крымских подстанций отгружена еще на этапе подписания договора.

Соглашение о сотрудничестве стороны заключили после официального визита новосибирской делегации на полуостров. Представители НИИЭП в составе делегации мэрии Новосибирска и предпринимателей города приняли участие в мероприятии «Дни экономического и делового сотрудничества Новосибирск — Республика Крым».

Для дальнейшей работы в Крыму предприятие создало в Симферополе сервисный центр продаж и обслуживания оборудования.

Читайте также: «Техмаш» проводит техническое перевооружение производства спецэлектроники