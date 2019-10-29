Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 09:37 — REGNUM Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в очередной раз раскритиковал строительство онкологического центра в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Многострадальную стройку он назвал «плохой историей», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На правительственной комиссии обсуждалась корректировка планов социального развития центров экономического роста Дальнего Востока.

«Есть, к сожалению, ситуации, когда строительство объектов затягивается, или у проекта переносится срок начала реализации. Два примера — строительство онкологического центра в Комсомольске-на-Амуре и краевой больницы на Камчатке. Пока это плохие истории. На эти объекты нужно обращать внимание, сделать всё возможное, чтобы войти в утвержденный график», — сказал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, стройку онко-центра в Комсомольске-на-Амуре лихорадит давно. В начале августа 2019 года с федеральной стройки начали разбегаться рабочие. Причина — хроническая невыплата заработной платы.

В начале октября на очередном совещании полпред президента отметил, что в Комсомольске отставание идёт по 20 объектам, за 19 из них ответственность несёт правительство края. В том числе Юрий Трутнев отметил очередные проблемы на строительстве онко-центра. Губернатор края Сергей Фургал даже пообещал переехать жить в Комсомольск, чтобы лично контролировать ход работ.