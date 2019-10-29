Оренбург, , 09:31 — REGNUM Новая система изменения бедности в России необходима, считает профессор оренбургского института Московской государственной юридической академии, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова. «Если мы хотим решить проблему бедности, то надо решать демографическую проблему», — отметила эксперт в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

По словам политолога, сейчас в России наблюдается так называемая демографическая яма, процесс будет длиться еще года два-три: «Между тем, в демографической программе нацпроекта поставлены заоблачные цели (по уровню смертности, рождаемости). Но подвести экономическую базу под них не можем».

Галина Шешукова сделал акцент на том, что статистически доказано — женщины с детьми и пожилые люди относятся к самым бедным слоям населения. Выходом из кризиса может стать введение общероссийского показателя минимального размера пенсии на уровне МРОТ и отказ от регионального минимального размера пенсии, это позволит хоть как-то выйти пенсионерам из нищеты. В особой финподдержке нуждаются и женщины с детьми.

«Кроме того, можно учитывать и уровень самооценки гражданами своего материального положения. Эти данные существенно дифференцированы по регионам. В показателях демографического проекта главный — это продолжительность жизни. Бедность существенно снижает потенциальные возможности ее роста. По данным социологических центров, считают себя бедными до трети населения РФ», — сказала политолог.

Вместе с тем эксперт отметила, что при учете Росстатом данных Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда России выпадет очень большая группа граждан — самозанятых. В Оренбургской области, по данным того же Росстата, их более 200 тысяч. Правда сюда входят и те, кто получают зарплату в конвертах и имеют какое-то официальное место работы.

«Я думаю, что можно найти деньги в резервах страны и вложить их в сокращение уровня нищеты. Это даст толчок развитию экономики. Вложение полезно не только для отдельных категорий граждан, но и для экономики в целом», — подчеркнула Шешукова

Напомним, в России с 2020 года может изменить подход к учету уровня бедности. Минэкономразвития предлагает проект, согласно которому Росстат начнёт сверять свою статистику с данными налоговой службы и пенсионного фонда. Кроме того, анализ уровня бедности начнут вести по трем целевым группам: семьи с несовершеннолетними детьми, люди старшего поколения, женщины с детьми. Результаты анализа повлекут усиление адресной поддержки граждан.

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