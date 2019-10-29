Магадан, Магаданская область, , 09:34 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству представить предложения по законодательному урегулированию ответственности за добычу россыпного золота без лицензии, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на перечень поручений, опубликованный на сайте Кремля.

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Перечень поручений был сформирован после встречи Путина с общественностью Дальнего Востока в рамках ВЭФ-2019. В числе 12 поручений и поручение, касающееся золотодобычи.

Так, до 1 марта 2020 года правительство должно представить своё видение по законодательному урегулированию деятельности по добыче индивидуальными предпринимателями россыпного золота, в том числе условий осуществления такой деятельности и порядка сбыта золота государству, а также об усилении ответственности за добычу россыпного золота без лицензии.

Как сообщало ИА REGNUM, будучи 29 октября с рабочей поездкой в Магаданской области полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил главе Колымы Сергею Носову разработать свои предложения по вольному приносу золота.