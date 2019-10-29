Екатеринбург, , 09:25 — REGNUM Свердловская область потратит около 40 млрд рублей на строительство объектов для Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального заксобрания.

Расходы предусмотрены в проекте бюджета на 2020−2022 годы. В частности, 10 млрд рублей планируется выделить уже в 2020 году.

По словам губернатора, выделенные средства в дальнейшем будут компенсированы федеральным правительством. Кроме того, проведение международных студенческих игр позволит развить предпринимательскую и строительную отрасли, а также улучшить положение в сферах общественного транспорта и гостеприимства, подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в областном правительстве перераспределили 350 млн рублей в пользу Дирекции по строительству объектов Универсиады-2023. Средства были выделены в качестве бюджетной субсидии.

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