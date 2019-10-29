Благовещенск, , 09:29 — REGNUM Председатель Амурского регионального отделения «Опоры России» Борис Белобородов выступил с предложением снижения налоговой нагрузки на малый бизнес, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Суть предложений сводится к увеличению максимального порога выручки в упрощенной системе налогообложения с 150 до 300 млн рублей, расширении применения пониженных ставок УСН с 15% до 5% и с 6% до 1%, а также возврата до 100% собираемого налога по УСН из регионального в местные бюджеты.

Также было предложено отменить налог на имущество для субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы, отмечается на сайте регионального отделения «Опоры России».

Как власть отреагирует на предложения активистов «Опоры России» — покажет время.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приамурья Василий Орлов не отрицает существование в регионе массы неразрешимых проблем.