Москва, , 09:10 — REGNUM Лучшее, что для экономики России может сделать премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, это написать заявление об уходе и вместе со всем правительством уйти в отставку, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 29 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что глава правительства РФ подписал поручение о мерах по ускорению роста российской экономики. Меры эти направлены на улучшение делового климата, повышение конкурентоспособности, эффективности работы с внутренними финансовыми резервами, реформирование контрольно-надзорной деятельности.

«Это просто какой-то набор давно понятных и всем известных истин. Это было прописано много раз во всех стратегиях, программах и так далее. Это прописано во всех федеральных бюджетах. Так что мы это много раз слышали, — сказал Жуковский. — Тем не менее, малый бизнес в РФ по-прежнему вымирает, растут сборы, налоги, акцизы, пошлины, тарифы монополий. Ежегодно закрываются сотни тысяч индивидуальных предпринимателей. Умы и капиталы утекают за рубеж, а мы видим один и тот же самый набор лозунгов. Власти говорят про стимулирование бизнеса и снижение налоговой нагрузки, но делают российскую экономику убыточной, а любое производство нерентабельным».

Экономист обратил внимание на то, что еще в 2014 году власти РФ обещали, что не будут менять налоговый режим и что фискальная нагрузка на бизнес не изменится. Тем не менее в РФ «ввели десятки квази-налоговых сборов», подняли цены на бензин и провели шоковую девальвацию рубля.

Напомним, как сообщалось ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста российской экономики, которые по словам главы правительства направлены на улучшение делового климата, повышение конкурентоспособности, эффективности работы с внутренними финансовыми резервами, реформирование контрольно-надзорной деятельности.