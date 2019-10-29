Москва, 29 октября 2019, 09:10 — REGNUM Лучшее, что для экономики России может сделать премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, это написать заявление об уходе и вместе со всем правительством уйти в отставку, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 29 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что глава правительства РФ подписал поручение о мерах по ускорению роста российской экономики. Меры эти направлены на улучшение делового климата, повышение конкурентоспособности, эффективности работы с внутренними финансовыми резервами, реформирование контрольно-надзорной деятельности.
Экономист обратил внимание на то, что еще в 2014 году власти РФ обещали, что не будут менять налоговый режим и что фискальная нагрузка на бизнес не изменится. Тем не менее в РФ «ввели десятки квази-налоговых сборов», подняли цены на бензин и провели шоковую девальвацию рубля.
Напомним, как сообщалось ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста российской экономики, которые по словам главы правительства направлены на улучшение делового климата, повышение конкурентоспособности, эффективности работы с внутренними финансовыми резервами, реформирование контрольно-надзорной деятельности.