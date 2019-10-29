Ульяновск, , 09:04 — REGNUM В Майнском районе Ульяновской области органы местного самоуправления задолжали бывшим муниципальным служащим более 1 млн рублей пенсий за выслугу лет. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, в 2017—2019 годах в Майнском районе 42 муниципальным служащим не выплачивались назначенные им ежемесячные пенсии за выслугу лет. В результате образовалось более 1 млн рублей задолженности.

Прокурор района направил в суд исковые заявления в интересах указанных граждан, которые в полном объеме удовлетворены. Муниципалитеты полностью погасили задолженность по выплате пенсий бывшим служащим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области прокуратура выявила нарушения при выплате зарплаты младшему медперсоналу ГУЗ «Центральная клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А. Егорова». По данным ведомства, положение коллективного договора предусматривают выплату младшему медицинскому персоналу за работу во вредных условиях труда в размере 15%, но с августа 2017 года размер был снижен администрацией учреждения здравоохранения в одностороннем порядке до 10%. Общая сумма невыплаченных средств прокуратурой оценена в 770 тыс. рублей.

Подробнее: В медсанчасти Ульяновска за вредный труд доплачивали не всем

Читайте также: Частная компания в Ульяновске семь месяцев не платила зарплату