Москва, , 09:09 — REGNUM Поставки пшеницы из России во Вьетнам возобновлены. Об этом рассказал ТАСС заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов.

«Возникал у нас вопрос из-за присутствия некоторых семян сорных растений в зерне, — заявил чиновник. — Мы решили этот вопрос, урегулировали с вьетнамской стороной, российское зерно уже пришло на вьетнамский рынок».

Он также сообщил, что стороны договорились о проведении усиленного фитосанитарного контроля груза. Кроме того, Акимов отметил, что скоро планируется обсудить с Ханоем расширение поставок российской сельхозпродукции во Вьетнам.

Напомним, поставки зерна из России на вьетнамский рынок были приостановлены Россельхознадзором. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба ведомства. Причиной для этого стали претензии к качеству, в зерне обнаружили семена чертополоха.