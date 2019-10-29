Усольский район, , 09:00 — REGNUM В Приангарье лесозаготовителя оштрафовали за нанесение ущерба животному миру и среде его обитания. Подробности дела ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры.

В надзорном органе установили, что организация арендовала лесной участок в Усольском районе, на котором в 2017—2018 годах заготавливала древесину. Отмечается, что лес является естественной средой обитания животных, а лесозаготовки неизбежно влекут за собой миграцию зверей и птиц, а также снижение их численности.

«Действующим законодательством предусмотрена презумпция нанесения экологического вреда при осуществлении хозяйственной деятельности, связанной с природными ресурсами. При этом тот факт, что вырубка леса проводилась законно значения не имеет, так как правомерные рубки не исключают причинение вреда компонентам природной среды», — отметили в прокуратуре.

Для возмещения нанесённого ущерба, который был оценён в 3,9 млн рублей, прокуроры обратились в суд с иском. Судья с доводами истца согласился и удовлетворил требования в полном объёме. Решение вступило законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее природоохранным прокурорам удалось предотвратить вырубку 2,5 млн кубометров особо ценного леса в Центральной экологической зоне Байкала. Документы о вырубке были одобрены в агентстве лесного хозяйства Бурятии.

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