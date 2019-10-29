Москва, , 08:53 — REGNUM Действительно, с начала 2019 года в России произошёл довольно резкий рост цен на электроэнергию, но с выводами пока спешить не стоит. Подобный скачок цен мог быть связан не со сговором, а с вполне обоснованными причинами, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Ключевая причина заключается в инфляции, а именно в желании компаний «опередить события» и воспользоваться наиболее выгодным положением дел. Если учитывать тенденцию снижения процентных ставок на фоне снижения инфляционных ожиданий до 3,5−3,7%, то можно легко предположить, что энергетические компании банально пытались «сыграть на опережение», поскольку ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу, в рамках которой рост цен на электроэнергию в стране не должен превышать уровень инфляции.

На текущий момент по оценкам ЦБ РФ инфляция в стране не превышает уровень в 4% и имеет тенденцию к снижению в начале следующего года. Таким образом, энергетики в начале 2019 года попытались «опередить» снижение инфляции и заработать на росте тарифов в тот момент, когда уровень инфляции был наиболее высок.

Также еще один не менее важный фактор — с начала текущего года рост НДС оказал влияние практически на все отрасли. Энергетика не является исключением. Мы должны понимать, что изменение тарифов зависит от оптовых цен и может меняться каждый месяц, а теперь вернемся к ситуации с инфляцией и свяжем два этих фактора в одну логическую цепь.

Учитывая поставленную ранее задачу со стороны президента — рост цен на энергетику не должен превышать уровня инфляции — компании решили отыграть ситуацию в свою пользу, поскольку четко понимали, что инфляционные ожидания в стране с начала года будут снижаться, соответственно, компаниям придется также сдерживать рост цен на энергетику и укладываться в инфляционные рамки.

И таким образом, отыграть влияние НДС, а также других факторов, к примеру, таких как отопительный сезон, будет гораздо сложнее, поэтому в данном случае актуальна была бы поговорка «куй железо пока горячо».

Повторится ли данный инцидент в будущем пока сказать довольно сложно, все будет зависеть от того, какое решение будет принято по данной ситуации, а также от непосредственного контроля за данным сегментом со стороны ФАС», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ФАС, в первом полугодии 2019 года зафиксирован резкий рост стоимости энергии. Он мог быть спровоцирован намеренным завышением генерирующими компаниями ценовых заявок на рынке на сутки вперед (РСВ).

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