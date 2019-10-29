Биробиджан, , 08:59 — REGNUM Вновь избранная городская дума Биробиджана рассмотрит вопрос о повышении зарплаты главе города, а также представителям законодательной власти — спикеру думы и его заместителю, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Повысить заработную плату первых лиц города предполагается на установленный процент инфляции 4,3%, после чего оклад главы города и спикера городской думы составит 54 079 рубля, а заместителя председателя думы — 49 588 рублей без учёта надбавок и коэффициентов. В случае принятия этой поправки, данные суммы будут исчислены получателям с 1 октября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Еврейской автономной области разрешили своим сельским коллегам не подавать декларации о доходах, расходах и имуществе.