Сеул, , 08:41 — REGNUM В Южной Корее ратифицировали Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Великобританией. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Национального собрания.

По их словам, на пленарном заседании 231 из 233 членов проголосовали за ратификацию документа.

Известно, что данное соглашение направлено на сохранение существующих условий двусторонней торговли между странами в случае выхода Великобритании из состава Евросоюза.

Власти страны надеются, что Соглашение о свободной торговле усилит конкурентоспособность южнокорейских компаний на рынке Британии.

Напомним, что подписание соглашение о свободной торговле состоялось 22 августа текущего года.

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