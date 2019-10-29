Грозный, , 08:21 — REGNUM Совместное российко-индийское предприятие по выпуску медицинских изделий открылось 28 октября в Чечне. Его продукцией станут необходимые материалы для кардиохирургии, в том числе коронарные стенты различных видов.

Проект реализован в рамках программы по импортозамещению. Важность его реализации для российкой медицины отметили присутствовавший на торжественной церемонии открытия завода глава Чечни Рамзан Кадыров и министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.

По словам главы минздрава Чечни, созданное производство позволит увеличить объем импортозамещения медицинских изделий для эндоваскулярной хирургии и малоинвазивных операционных вмешательств на российском рынке.

Новое производство является первым совместным с Индией проектом на Северном Кавказе. Оно обеспечит работой до 100 человек.