Ханты-Мансийск, , 08:06 — REGNUM Правительство Югры размещает 15 млрд рублей на депозитах под 5,9%. Отбор заявок кредитных организаций на заключение договоров состоится 30 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент финансов Югры.

Из них 3 млрд рублей будут размещены на шесть дней, 2 млрд рублей — на 20 дней, и 10 млрд рублей на 58 дней.

У региона есть долговые обязательства 14,4 млн рублей в государственных ценных бумагах Ханты-Мансийского автономного округа.

Долги муниципалитетов на 1 октября 2019 года составляют 4,39 млн рублей. Самая большая задолженность по бюджетным и коммерческим кредитам у Сургута — чуть более миллиарда рублей.