Барнаул, , 08:04 — REGNUM Алтайские антимонопольщики начали сбор данных, которые позволят определить обоснованность цен на гречку и гречиху и проверить соблюдение требований антимонопольного законодательства во всех звеньях производственно-торговой цепочки. Об этом сообщает сегодня 29 октября пресс-служба надзорного ведомства.

«Меры антимонопольного воздействия могут быть применены только в отношении хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном рынке, а также в случае заключения участниками соглашения, приводящего к поддержанию цен, то есть их одномоментному повышению без объективных причин», — подчеркнул руководитель Алтайского краевого УФАС России Степан Поспелов.

Напомним, ранее о том, что сокращение посевных площадей и неурожай привели к росту цен на гречиху в Алтайском крае, сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор компании «Агроцентр» Сергей Твердохлеб. По его словам, гречиха неутомимо растёт в цене потому, что её мало посеяли в Алтайском крае (на 100 тысяч гектаров меньше, чем в 2018 году) и меньше намолотили (урожайность низкая, порядка восьми центнеров с гектара).

Читайте также: «Объективная реальность»: о росте цен на гречку в России