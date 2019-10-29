29 октября 2019 | Время чтения 14 мин

Несмотря на протесты местного населения, в Нижегородской области построят ещё два свинокомплекса от норвежского инвестора.

Анастасия Степанова, , 08:16 — REGNUM В Нижегородской области, несмотря на протесты местного населения, стартовало строительство крупной свинофермы. Жители двух районов, которым предстоит подобное соседство, опасаются неприятных запахов и негативного влияния на подземные воды крупнейшего водозабора. Чтобы разобраться в ситуации, ИА REGNUM провело анализ уже действующих предприятий норвежского инвестора, что будет строить ферму, и их отношений с экологией. Оказалось, что там далеко не всё гладко.

Свиньи Pixabay.com

Предыстория

Около 20 лет назад норвежская компания «Russia Baltic Pork Invest» (RBPI) начала осваивать российский рынок. Почти 76% её акций принадлежат тайской Charoen Pokphand Foods, которая в свою очередь — часть международного конгломерата CP Group.

Основной актив в России у RBPI появился в 2006 году в Калининградской области, для чего было учреждено АО «Правдинское свино производство», которое на сегодня находится под управлением созданного в 2015 году ООО «Управляющая компания РБПИ Групп». Директор последней — Томас Норгард.

Для контроля над нижегородскими проектами в мае 2012 года в Вадском районе компанией «Russia Baltic Pork Invest» (доля — 92,55%), но уже с участием калининградской «дочки» было учреждено юрлицо — ООО «ННПП». Также в апреле 2016 года норвежский инвестор единолично учредил в Большемурашкинском районе Нижегородской области ООО «ННПП-2». Из выписки ЕГРЮЛ известно, что доли участников обоих компаний в залоге у банков.

Первый свиноводческий комплекс на 6 тыс. основных свиноматок полного цикла был открыт в Вадском районе в 2015 году, в него вложили порядка 1,8 млрд рублей. По второму (в Большемурашкинском районе) в феврале 2016 года соглашение о сотрудничестве от имени региона подписал действовавший тогда губернатор Валерий Шанцев. Предполагалось, что объём инвестиций составит 3 млрд рублей. В декабре 2017 года проект получил статус приоритетного для региона.

К моменту запуска второго комплекса, в феврале 2018 года уже новый губернатор Глеб Никитин подписал соглашение о строительстве ещё двух свиноводческих комплексов в области на 180 тыс. голов каждый. В них планируется вложить 7,2 млрд рублей. Проекты дадут 400 рабочих мест.

Соглашения будут действовать до 2023 года и автоматически пролонгироваться. Площади под новые комплексы выбрана рядом с посёлком Идеал Ардатовского района и селом Толба Сергачского района Нижегородской области.

Тогда же представители компании-инвестора заявили о планах строить комплексы по переработке сельскохозяйственных отходов с производством удобрений и биогаза. Этот проект на четыре биогазовые станции оценили в 14 млн евро. Никитин тогда заявил, что областное правительство и норвежский инвестор сейчас пишут «новую страницу отношений».

Подобное расширение именно в Нижегородской области директор ООО «УК РБПИ Групп» Томас Норгард тогда объяснил в том числе «эффективной системой поддержки инвестпроектов со стороны местных органов власти».

Мнение жителей

С момента, как стало известно о планах по строительству новых свинокомплексов, часть жителей Арзамасского района, чьи населенные пункты будут соседями с ардатовским комплексом, восприняли идею в штыки. По сведениям «Арзамасских ведомостей», куда обратилась инициативная группа, жителей, помимо запахов, тревожило то, как подобное соседство отразится на Слизневском водозаборе, что находится всего в 10 км от будущего комплекса.

«Арзамасский и Ардатовский районы находятся прямо над гигантским артезианским бассейном подземных вод высокого качества, который называют Южно-Горьковским морем. В селе Слизнево расположен водозабор, который снабжает питьевой водой весь Арзамас и на 70% Арзамасский район. Всего в 10 километрах от него собираются строить огромный свинокомплекс на 180 тысяч голов», — заявили экоактивисты, чьё письмо цитирует арзамасское издание.

Жители выразили опасение, что свиной навоз, который чаще всего складируют на полях, может через таяние снега попасть сначала в реки районного значения, а потом в Волгу, чьё экологическое благополучие пытаются спасти через соответствующую госпрограмму.

Активисты сообщили, что написали письма в разные инстанции, в том числе в Генпрокуратуру, администрацию президента РФ, выразив беспокойство тем, что «при проведении общественных слушаний не было учтено их мнение по данному вопросу». Уточнялось, что запахи от такого количества свиней смогут ощутить на себе жители сразу шести сёл Арзамасского района.

Из областных ведомств на жалобы жителей пришли ответы, что объекты будут строить по саннормам, а для ускорения переработки навоза используют «биологические препараты для ускорения минерализации органического вещества», что вроде как должно предотвращать «газообразные потери азота в виде аммиака в окружающую среду». Жители в эти радужные обещания не поверили и напомнили, что в действующих комплексах не без нарушений.

«Пока комплекс не построен, хотелось бы призвать власти к благоразумию», — заявляли активисты.

В июне 2019 года в комментариях соцсетей с аккаунта «Администрация города Арзамаса» отмечалось, что «свинокомлекс вблизи поселка Идеал не входит во второй и третий пояса ЗСО (зоны санитарной охраны), поэтому у ООО «Арзамасский водоканал» нет оснований для предъявления претензий по загрязнению подземных вод и нет факта нарушения Сан ПиН 2.1.4.111 0−02, поскольку будущее предприятие не нарушает прав водопользователей и потребителей воды».

В октябре 2019 года стало известно, что, несмотря на протест, стройки всё же были начаты.

ИА REGNUM задалось вопросом, есть ли основания для беспокойства у жителей? Может быть другие компании норвежского холдинга — пример экологичного ведения бизнеса? Для этого мы проанализировали базы арбитражных судов, сведения природоохранных ведомств и базу проверок Генпрокуратуры РФ.

Анализ взаимоотношений с надзорными ведомствами

Итак, как уже выше говорилось, у инвестора в России три основные «дочки» — калининградское АО «Правдинское свино производство» и два нижегородских юрлица — ООО «ННПП» и ООО «ННПП-2».

Как самое старейшее АО попадало в зону внимания надзорных органов свыше 20 раз, в последний раз в октябре 2019 года. Не все проверки заканчивались выявленными нарушениями, но и без последних не обошлось. Так, Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в ходе октябрьской плановой проверки выявило следующие нарушения:

«Решетчатые ограждения площадки прессгранулятора поз. 10.08, цепных транспортеров поз. 16.02, поз. 16.05 не имеют сплошного ограждения на высоту не менее 0,15 м от пола», «В хвостовой и головной части цепных конвейеров поз. 16.02, 16.05 отсутствуют аварийные кнопки для останова», «Не назначена комиссия организации по обследованию объекта при разработке технического паспорта взрывобезопасности;не определен порядок (очередность) проведения обследования объекта при разработке технического паспорта взрывобезопасности; не составлен акт с отражением информации (данных) о фактическом состоянии объекта, проектной, эксплуатационной документации, его соответствие (несоответствие) нормативным требованиям; в таблицах технического паспорта взрывобезопасности отсутствуют сведения о винтовых конвейерах; аспирационных установках, обеспыливающих: зону микродозирования, охладитель; месте установке огнепреграждающих устройств, управляющих датчиков и взрыворазрядителей; аспирационной сети, обеспыливающей зону микродозирования, эксплуатируемой без брезентовых вставок на аспирационных воздуховодах на вентиляторе».

Также помимо этого, было выявлено, что «сведения, характеризующие опасный производственный объект, не соответствуют фактическому наличию используемых технических устройств (нории, конвейеры)», «трубопровод с нории поз. 05.01 не обеспечивает герметичность и не препятствует проникновению пыли в помещения. Трубопровод обмотан полиэтиленовой пленкой в целях исключения пылевыделения», «Отсутствуют паспорта на аспирационные установки», «Отсутствует врыворазрядное устройство на фильтр-циклоне поз. 08.40 и не представлены мероприятия, направленные на снижение риска возникновения взрыва в фильтр-циклоне», «При эксплуатации здания ОПО «Комбикормовый цех» не проводится оценка технического состояния строительных конструкций, которая заключается в определении степени повреждения (категории технического состояния) и возможности их дальнейшей эксплуатации по прямому функциональному назначению».

Центральное управление Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору, что провело проверку АО в ноябре 2016 года отмечало, что «в положении о планово-предупредительном ремонте технологического оборудования комбикормового цеха на ОА «Правдинское Свино Производство», утвержденном исполнительным директором 11.01.2016 года, не установлены требования безопасного проведения работ». Также был выявлен ещё ряд нарушений, в том числе то, что «в технологическую схему внесены изменения, связанные с установкой второй дробилки SK, в отсутствии разработанной документации на техническое перевооружение объекта и положительного заключения экспертизы промышленной безопасности разработанной документации».

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Калининградской области в июне 2016 года также выявило ряд нарушений: «установлен факт нарушения правил хранения зерна и продуктов его переработки» (были выявлены насекомые-вредители)».

Также в апреле 2017 года по линии трудинспекции было выявлено десять нарушений трудового законодательства.

А в октябре 2018 года калиниградский Роспотребнадзор установил, что «уборка помещений склада ядохимикатов длительное время не проводилась, стены в паутине» и самое главное — «свиноводческое предприятие АО «ПСП» относится к первому классу опасности согласно п.7.1.11 СанПиН 2.2.½.1.1.1200−03, санитарно-защитная зона которого составляет 1000м. Предприятие осуществляет деятельность более 10 лет. Проект санитарно-защитной зоны на момент проверки отсутствует», «при проведении проверки проведены лабораторные исследования пробы водопроводной воды после очистки, по органолептическим показателям (по мутности) проба не соответствует требованиям».

"В программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, утвержденную 28 сентября 2018 года, не включен объект, а именно санитарно-защитная зона», — добавляла надзорная инстанция.

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Калининградской области в октябре 2018 года также осталось не особо довольно АО «Правдинское свино производство»:

«В сфере карантина и защиты растений — АО «ПСП» не извещает территориальный орган Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Управление Россельхознадзора по Калининградской области) о доставке подкарантинной продукции. В сфере оборота семян сельскохозяйственных растений — в сфере оборота семян сельскохозяйственных растений».

В ноябре 2018 года областной Росприроднадзор по результатам проверки отметил, что «АО «ПСП» морфометрические наблюдения за водным объектом проводятся только один раз в год, т. е. не выполнены условия решения о предоставлении водного объекта, программы ведения измерений качества сточных вод, ведения регулярных наблюдений за водным объектом», «АО «ПСП» осуществляет сброс через выпуск №1 в водный объект канал без названия п. Совхозное загрязняющих веществ, не указанных в разрешении на сброс загрязняющих веществ в водные объекты, с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воде водоёмов рыбохозяйственного значения, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 13.12.2016 № 552 в водные объекты (по БПК5, нефтепродуктам и др.)», «АО «ПСП» не согласован с минприроды Калининградской области план мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий».

Нижегородские компании

Может быть с нижегородскими «дочками» норвежского инвестора всё иначе? Увы.

Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Приволжскому федеральному округу, проверяя в июне-июле 2019 года ООО «ННПП», что курирует Вадский комплекс и работает с 2012 года в регионе, отмечало, что у общества «не разработаны в установленном порядке паспорта на отходы I—IV классов опасности и документы подтверждающие отнесение отходов к классу опасности», по ряду отходов «не отражается информация об образовании и дальнейшем движении», например, о жидкой фракции сепарации свиного навоза при самосплавной системе навозоудаления и т.д.

Та же проверка показала, что «ООО «ННПП» осуществляет хозяйственную деятельность в отсутствии Нормативов образования отходов и лимитов на их размещения и согласованного Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещения», «Первичный учет образования отходов и их дальнейшего движения ведется в нарушении приказа Министерства природных ресурсов РФ от 01.09.2011 No 721 «Об утверждении порядка учета в области обращения с отходами», а именно в искаженном виде и содержит недостоверную информацию», «мониторинг подземных вод ведется не в полном объеме, в части невыполнения всех лабораторных исследований подземных вод».

В марте 2019 года региональный Россельхознадзор по результатам проверки выявил ряд нарушений со стороны ООО, в том числе то, что компания «не проводит обследование подкарантинного объекта», а именно земель сельскохяйственного назначения 985 га, производственной площадки комбикормового завода и склада сырья производственной площадки комбикормового завода. В августе 2019 года ведомство уточнило, что предписание не было выполнено и подкарантинные объекты так и остались не обследованы.

Помимо этого, в октябре 2018 года, когда то же ведомство проводило мероприятия для недопущения распространения АЧС в России, оно обнаружило, что вторая нижегородская компания с норвежским собственником — ООО «НППП-2» «не обеспечивает безопасное противоэпизоотическое содержание свиней на свинокомплексе», также было выявлено, что «отсутствует ограждение свиноводческого предприятия по всему периметру», «отсутствует озеленение по периметрам каждой зоны», «обнаружен свободный проход людей и проезд автотранспорта в зону репродуктора и доращивания», «отсутствуют санитарные пропускникив зоны репродуктора, откорма и доращивания», а «биологические отходы (последы, мертворожденные) вывозятся один раз в неделю, а должны вывозится два раза в день».

В мае-июне 2019 года эту компанию проверили снова и установили, что три пункта предписания так остались не выполнены, в частности, биоотходы хоть и вывозят ежедневно, но не два раза в день, как положен, а один. Также «частично не выполнено озеленение по периметру свинокомплекса» и «обнаружен свободный проезд частного автотранспорта».

В соцсетях нижегородцы, что живут недалеко от действующих комплексов отмечают:

«Надо Никитина на Вад свозить, пусть всей грудью вздохнет прелесть свинокомплекса там», «Когда ты от запаха этого (особенно летом в жару) не знаешь куда деться. Причём запах этот не навозный далеко. Живем в 15 км от Вадского свинокомплекса. Летом на улицу не выйти. Окна, двери не открыть».

О проблеме с запахами

Вопрос вони от разного рода предприятий — вопрос не местечковый. Проблема давно шагает по стране, провоцируя ворох жалоб от жителей. Например, в Татарии в 2018—2019 году жители Тукаевского, Лаишевского районов активно жаловались на невыносимую вонь с ближайших свинокомплексов, отмечая, что можно ходить по улице в противогазе, настолько запах был заметным. А когда стало известно о планах по строительству ещё одного комплекса и селекционно-генетического центра, жители не только выражали словесный протест, но и попытались через суд отстоять своё право на экологию. В своей жалобе главе Татарии Рустаму Минниханову они писали как о вони, так и о том, что «свиной навоз вымывается из почвы в близлежащие водоёмы и даже попадает в грунтовые воды, нанося непоправимый вред окружающей среде».

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Многочисленные жалобы от нижегородцев на вонь, весной 2019 года стали основанием для обращения нижегородских депутатов к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой о разработке гигиенических нормативов по нормированию уровня воздействия запахов. В обращении говорилось, что при наличие большого потока жалоб на неприятные запахи от соседства с различными предприятиями, привлечь к ответственности компании — источники этих запахов за загрязнение атмосферного воздуха не представляется возможным, «поскольку отсутствует превышение нормативов предельно допустимых концентраций по измеряемым показателям».

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Необходимость подобных нормативов уже назрела. Ситуация со свинокомплексами это подтверждает.