Магадан, Магаданская область, , 07:49 — REGNUM Общий государственный долг Магаданской области за 9 месяцев 2019 года увеличился на 1 млрд рублей и составил 15,3 млрд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным Минфина РФ, на 1 октября общий госдолг Колымы составил 15,3 млрд рублей, в том числе: госбумаги — 1 млрд рублей, кредиты банковские — 6,8 млрд рублей, бюджетные кредиты — 7,5 млрд. Долгов по госгарантиям нет.

Муниципальные долги остаются без изменений уже несколько месяцев — 2,2 млрд рублей.

На 1 января 2019 года госдолг Магаданской области составлял 14,2 млрд рублей. Кредитный портфель — 13,2 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, госдолг Колымы снижается ежемесячно незначительно.