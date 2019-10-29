Москва, , 06:58 — REGNUM Заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович заявил, что «разочарован» итогами состоявшихся 28 октября консультаций по газу с Россией и Украиной.

«Я говорю об этом открыто. Я подготовил встречу таким образом, что при наличии политической воли можно было достичь позитивного прогресса», — заявил он журналистам по итогам переговоров.

Шефчович призвал Москву и Киев использовать «каждый день и каждую минуту» для двусторонних обсуждений вопроса с транзитом газа и выразил надежду, что сторонам всё же удастся достичь договорённости.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил по итогам трёхсторонних консультаций, что Москва выступает за «пакетное» решение, с тем чтобы будущая договорённость включала в себя как вопросы транзита и поставок газа, так и урегулирование судебных споров.

Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель также заявил, что «Нафтогазу» и «Газпрому» следует перейти к «пакетным» договорённостям по газу на двустороннем уровне.

Также после встречи было заявлено, что украинская сторона готова к возобновлению прямых поставок российского газа с 2020 года, однако ряд вопросов ещё требует изучения и согласования.

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