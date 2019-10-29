Курган, , 06:51 — REGNUM Авиакомпания UTair заплатит штраф после задержки рейса Курган — Москва. Пассажиры не были обеспечены водой, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Самолёт авиакомпании UTair Gleb Osokin — Russian AviaPhoto Team

При этом задержка рейса составила несколько часов. После инцидента гендиректору авиакомпании внесли представление. А в соответствии с постановлением прокурора Роспотребнадзор привлёк компанию к административной ответственности за оказание гражданам услуг, которые не соответствуют необходимым требованиям.

Сумма штрафа не названа. Но в соответствии с частью 1 статьи 14.4 КоАП России юридические лица могут быть оштрафованы на 20−30 тыс. рублей.