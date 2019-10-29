Ульяновск, , 06:48 — REGNUM Из федерального бюджета Ульяновской области выделяется 1,4 млрд рублей на завершение строительства объектов долевого строительства. Соответствующее поручение подписано 28 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Всего региону на решение проблем обманутых дольщиков необходимо 2,5 млрд рублей, небольшую часть выделяет региональный бюджет. В частности, в этом году застройщику-инвестору в целях возмещения затрат на завершение строительства проблемных объектов предусмотрено 23,4 млн рублей. Средства направлены на завершение возведения многоквартирного дома №140 по улице Красноармейской в Ульяновске. Степень готовности объекта в настоящее время составляет 97%.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября в Москве губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на встрече с вице-премьером Виталием Мутко поднял вопрос проблемных жилищных объектов, заявив, что региону необходимо 2,5 млрд рублей на решение проблем дольщиков, из них в 2019 году из регионального бюджета предусмотрено 150 млн рублей. По итогам встречи была достигнута договорённость о предоставлении региону из федерального бюджета 1,4 млрд рублей.

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В апреле 2019 года ульяновские власти одобрили корректировку закона о мерах в части завершения строительства проблемных объектов. Инвесторам, которые достроили долгострои, будут предоставлять в качестве компенсации участки не только под жилищную, но и коммерческую недвижимость.

В июле 2019 года в регионе начал работать Фонд защиты прав участников долевого строительства, что позволяет завершать по решению арбитражного суда объекты застройщиков-банкротов. Сформирован реестр участков, которые будут предоставляться инвесторам без торгов в качестве компенсации затрат на завершение возведения объектов.

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