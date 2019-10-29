Омск, , 06:44 — REGNUM Омичи смогут прямым рейсом попасть в Дубай. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, рейса Омск — Дубай (ОАЭ) открывается 29 октября.

Выполнять полёты будет авиакомпания AZUR air на воздушном судне Boeing 737−800. Стоимость билетов не уточняется.

Также, по данным регионального правительства, рейсы в Дубай осуществляет ещё один перевозчик — авиакомпания Royal Flight. Полёты будут продолжаться до 25 марта 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Красноярск и «южную столицу» Киргизии свяжет новый авиарейс.