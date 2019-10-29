Владивосток, , 06:58 — REGNUM Головной офис «Русской рыбопромышленной компании» Глеба Франка переехал из Москвы во Владивосток с целью оптимизации рабочего процесса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Разница во времени между московским и приморским офисами затрудняла рабочий процесс, сообщили в компании. Поэтому было принято решение закрыть головной офис в Москве и переехать ближе к промысловому флоту.

«Смена адреса регистрации и релокация офиса — логичное решение для компании, операционная деятельность которой ведётся на Дальнем Востоке», — заявил гендиректор Федор Кирсанов.

В Приморье ведётся строительство рыбоперерабатывающего завода, ещё один такой завод есть в Мурманске.

Как сообщало ИА REGNUM, квоты на добычу краба были выкуплены «Русской рыбопромышленной компанией» на сумму 38 млрд рублей.