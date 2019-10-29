Хабаровск, , 06:53 — REGNUM Муниципальные коммунальные предприятия Хабаровского края, преимущественно, северных районов, не в состоянии оплачивать услуги ДЭК. Ситуацию энергетики считают критической, многие долги копятся годами и перспектив их возврата не просматривается, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Больше всех задолжало предприятие северного Верхнебуреинского района «Бамсервис» — 99,24 млн рублей, долги тянутся с 2017 года. В числе крупнейших должников два предприятия Советской Гавани — МООО СГВК с долгом 24,6 млн рублей с 2018 года, и «ДВ-Регион» с долгом 19,59 млн рублей с 2016 года.

В число должников вошли коммунальные предприятия Хабаровского, Нанайского, Бикинского районов. Суммарный долг коммунальных муниципальных предприятий энергетикам составляет на сегодняшний день более 441 млн рублей. В настоящее время в отношении всех должников направлены исковые заявления в Арбитражный суд Хабаровского края о взыскании задолженности.

Как сообщало ИА REGNUM, экономика Хабаровского края демонстрирует стабильное падение не первый месяц. Суммарный индекс промышленного производства по данным Хабаровскстата на 1 октября оставил 98,2% к аналогичному периоду 2018 года. Сокращается производство сельхозпродукции, край не в состоянии обеспечить себя едой и вынужден закупать ее в соседних регионах, что не лучшим образом сказывается на кошельках граждан, реальные доходы которых также упали за первое полугодие на 1,6%. Растут долги по заработной плате. Советская Гавань, угодившая в ТОП рейтинга должников ДЭК, уже имеет арестованные счета в связи с тем, что правительство края отказывается компенсировать расходы на поставки уже потребленного прошлой зимой топлива. Долг почти в полмиллиарда подтвержден решением Арбитражного суда. Району на исполнение первоочередных обязательств необходимо не менее 180 млн, власти обращаются за помощью к губернатору, но глава региона ответа пока не дает.