Магадан, Магаданская область, , 06:18 — REGNUM По данным управления госстатистики, за девять месяцев 2019 года в Магаданской области в сравнении с 2018 годом общий ввод жилья увеличился на 19,5%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В общей сложности на Колыме построено 19 домов площадью 3642 кв. метра. В том числе 18 домов возвёл частный сектор, общей площадью 2285 кв. метров. По сравнению с январем-сентябрем 2018 года общий ввод жилья увеличился на 19,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл ввод жилья в 2019 году снизился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в республике за девять месяцев введено 2 634 квартиры общей площадью 210,1 тыс. кв метров.