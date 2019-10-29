Хабаровск, , 06:16 — REGNUM Фонд для достройки проблемных домов, а также собственный проектно-строительный институт намерены создать власти Хабаровского края. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Фургал, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Причина, по которой власти решились на создание новых организаций, заключается в том, что в регионе под угрозой срыва находится строительство 11 жилых домов.

В своём Instagram глава региона заявил, что намерен очистить рынок от компаний, «обещающих построить дворец за 1 копейку».

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае стремительно дорожает жильё. По данным на октябрь 2019 года, стоимость квадратного метра жилья превысила 83 тыс. рублей и, по оценкам аналитиков рынка недвижимости, квадратные метры продолжат дорожать в ближайшие месяцы и, возможно, годы. Это связывают с принятием закона о проектном финансировании строительства жилья, призванного решить проблему обманутых дольщиков.